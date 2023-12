Calcio femminile: l'Italia vince 3-2 con la Spagna a Pontevedra in Nations League

Nazionale femminile di calcio fb





Nel secondo tempo al 3’ le azzurre pareggiano per merito di Valentina Giacinti, rasoterra di destro e raggiungono al 12’ il 2-1 con Michela Cambiaghi, di testa su cross di Manuela Giugliano. Al 21’ Elena Linari realizza la terza rete con un tocco al volo e al 31’ Esther Gonzalez della Spagna accorcia le distanze, pallonetto da trenta metri. Nell’ altra partita di questo gruppo, la Svizzera prevale 1-0 sulla Svezia a Lucerna. L’ Italia è al secondo posto in classifica con 7 punti, la Spagna è prima con 12 punti e la Svizzera è quarta con 3 punti. Nella sesta giornata le azzurre giocheranno martedì 5 dicembre alle 18 a Parma con la Svizzera al “Tardini”.

L’Italia Femminile vince 3-2 con la Spagna all’ “Estadio Municipal de Pasaron” di Pontevedra nella quinta giornata del gruppo A 4 di Nations League. E’ il primo successo per le azzurre. Per la squadra di Andrea Soncin è stata una grande impresa perché le iberiche avevano ottenuto 4 vittorie consecutive prima di questa partita e ad agosto erano diventate campionesse del mondo. Prima sconfitta in Nations League per le spagnole. Nel primo tempo al 12’ le furie rosse passano in vantaggio con Athenea Del Castillo, conclusione di sinistro.