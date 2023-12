Secondo pareggio interno del Brindisi, che impatta 1-1 con il Picerno al “Fanuzzi” nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel secondo tempo al 18’ i lucani passano in vantaggio con Santarcangelo e al 23’ Bunino realizza la rete del pareggio dei biancazzurri. Secondo pareggio in questo campionato per la squadra di Giorgio Roselli, che è al penultimo posto in classifica con 14 punti. Terzo pareggio esterno del Picerno, secondo con 34 punti.