Serie C, il Brindisi perde 3-1 con la Turris al Liguori

Nel secondo tempo all’11’ Ganz segna per i pugliesi. Tredicesima sconfitta nel girone C di Serie C per i biancazzurri, che sono al penultimo posto in classifica con 14 punti. Terza vittoria interna dei campani, quattordicesimi con 20 punti insieme al Potenza.

Settima sconfitta esterna del Brindisi, che perde 3-1 con la Turris al “Liguori” nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 16’ i campani passano in vantaggio con De Felice, raddoppiano al 33’ per merito di Maniero e al 39’ Nocerino realizza la terza rete.