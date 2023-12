Serie C: il Foggia perde 2-1 con la Casertana al Pinto

Calcio Foggia 1920 fb





Nella ripresa Schenetti al 42’ accorcia le distanze per i dauni. La squadra di Mirko Cudini è all’ undicesimo posto in classifica con 21 punti insieme al Cerignola. La Casertana è terza con 30 punti.

Il Foggia perde 2-1 con la Casertana al “Pinto” nella sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Il secondo tempo della gara inizia con 40 minuti di ritardo per gli incidenti tra i tifosi delle due squadre alla fine del primo tempo. I campani passano in vantaggio al 26’ del primo tempo con Montalto e raddoppiano al 37’ per merito di Curcio.