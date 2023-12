Serie C: il Picerno espugna Cerignola







Di contro, i cerignolani di Tisci restano undicesimi e con 21 punti assieme al Foggia. Quest'ultimo farà visita alla Casertana nel posticipo del sedicesimo turno, in programma alle 20.45 di lunedì 4 dicembre 2023. Al 19' del primo tempo, Gilli sigla la rete che consente ai lucani di consolidare il secondo posto del Girone C con 32 punti e a 3 lunghezze di distacco dalla capolista Juve Stabia che sale a 35 punti, in virtù dell'1-0 al Benevento.

Brusco stop interno del Cerignola, sconfitto dal Picerno per 0-1 nell'incontro giocato nella serata di domenica 3 dicembre e valido per la sedicesima giornata di Serie C.