Serie A, il Lecce perde 2-0 con l'Inter al Meazza

Nel secondo tempo al 22’ Darmian dei lombardi va vicino al gol. Al 33’ la squadra di Simone Inzaghi raddoppia per merito di Barella, conclusione rasoterra di destro su passaggio di tacco di Arnautovic. Al 38’ i giallorossi pugliesi restano in dieci, espulso Banda per proteste. Al 42’ Asllani dei nerazzurri va a un passo dal terzo gol. Il Lecce è al dodicesimo posto in classifica con 20 punti. L’ Inter è prima con 44 punti.

Terza sconfitta esterna del Lecce. I salentini perdono 2-0 con l’ Inter al “Meazza” nella diciassettesima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 26’ Banda dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 41’ Bisseck dei nerazzurri con un tocco al volo colpisce la traversa. Al 43’ l’ Inter passa in vantaggio con Bisseck di testa sugli sviluppi di una punizione di Calhanoglu. Al 45’ Strefezza del Lecce sfiora il pareggio.