Serie A, il Lecce sfiderà il Bologna al Via del Mare

Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Lecce, il 4 giugno 2023, vinsero i felsinei 3-2. Nel primo tempo al 17’ i salentini passarono in vantaggio con Banda, nel secondo tempo il Bologna riuscì a pareggiare al 13’ per merito di Arnautovic, si portò sul 2-1 al 36’ con Zirkzee e al 43’ Oudin consentì al Lecce di raggiungere il 2-2. Al 97’ Ferguson realizzò la rete decisiva per la vittoria degli emiliani. Nel Lecce sarà indisponibile Kaba infortunato. Oudin e Gonzalez giocheranno esterni, Strefezza regista, Sansone e Banda in attacco. Nel Bologna Fabbian e Ferguson sulle fasce, Seelemaekers trequartista, Ndoye e Zirkzee in avanti. Arbitrerà Daniele Doveri della sezione di Roma.

Il Lecce sfiderà domani alle 12,30 il Bologna al “Via del Mare” nella quattordicesima giornata di andata di Serie A. Per i salentini sarà una gara insidiosa, poiché gli emiliani dovranno vincere per rimanere al quinto posto in classifica e i giallorossi pugliesi per avvicinarsi alla salvezza.