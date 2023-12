Bari potenzia i servizi Park&ride con 27 nuovi autobus ecologici

BARI - A partire da domani, 27 nuovi autobus caratterizzati da tecnologie ibride ed elettriche saranno in servizio per potenziare i già apprezzati Park&ride cittadini di Bari. La notizia è stata annunciata dal sindaco Antonio Decaro attraverso un post sulla sua pagina Facebook.I Park&ride, parcheggi di scambio situati alle porte della città, saranno aperti in via straordinaria tutte le domeniche fino al 6 gennaio, dalle 8:00 alle 23:30. Questi parcheggi offrono complessivamente circa 3.000 posti auto collegati direttamente al centro attraverso navette dedicate. Una novità di quest'anno è rappresentata dal Polipark, situato in via Solarino, che sarà a disposizione di coloro che desiderano trascorrere del tempo a Bari, usufruendo delle pratiche navette ecologiche.I collegamenti saranno garantiti con una frequenza di circa 15 minuti, garantendo continuità nel servizio. Il costo di parcheggio è fissato a un euro, mentre il trasporto dei passeggeri avrà un costo di 30 centesimi a bordo.Questo servizio non solo offre un'alternativa economica e sostenibile per gli automobilisti ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza in centro città, ottimizza la viabilità e contribuisce a una migliore qualità dell'aria. Il sindaco Decaro invita la cittadinanza a fare uso di questo servizio, sottolineando come meno automobili in centro si traducano in maggiore sicurezza, miglior viabilità e un ambiente più salubre. L'iniziativa promuove uno stile di vita più sostenibile e consapevole, incoraggiando il pubblico a lasciare l'auto nei parcheggi dedicati e a esplorare la città con i mezzi pubblici.