Sospensione dell'accordo Italia-Albania sui migranti

ROMA - La Corte Costituzionale albanese ha annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l'approvazione dell'accordo tra Italia e Albania sui migranti, inizialmente prevista per domani.La Corte è intervenuta a seguito di ricorsi presentati dal Partito Democratico albanese e altri 28 deputati, che sostengono che l'accordo violi la Costituzione e le convenzioni internazionali.La Corte ha sospeso le procedure parlamentari fino a quando non emetterà una sentenza entro il 6 marzo 2024.