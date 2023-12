Sparatoria nel Quartiere Libertà di Bari: ucciso 45enne

BARI - Questa mattina, nel quartiere Libertà di Bari, si è verificata una violenta sparatoria che ha portato alla morte di Nicola Ladisa. L'uomo di 45 anni è stato colpito da quattro colpi di pistola mentre si trovava vicino alla casa della sorella, fermo alla guida della sua moto.Testimoni oculari hanno riferito che Ladisa sembrava essere coinvolto in una lite con una persona prima di essere sparato. Le Forze dell'Ordine sono giunte tempestivamente sul luogo e, secondo alcuni resoconti, hanno intimato a Ladisa di lasciare la pistola, poiché sembrava stesse reagendo al killer.Al momento, non si dispone di informazioni sull'identità dell'aggressore. La Polizia è sul posto per condurre le indagini e raccogliere i rilievi necessari. Il personale del 118 ha confermato il decesso di Nicola Ladisa.Il quartiere Libertà è stato nuovamente teatro di violenza, e la comunità è in preda allo sconcerto per questo ennesimo episodio criminale. L'indagine in corso cercherà di fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto e sull'identità del responsabile di questo tragico fatto di sangue.