Superbonus, Pagano (Pd): 'Quello smemorato di Fazzolari'

ROMA - “Non che ci si possa aspettare uno sforzo di coerenza da questa maggioranza ma le parole che ha pronunciato Fazzolari ieri sera hanno del paradossale.” Così Ubaldo Pagano, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio a Montecitorio, commenta le dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, durante il programma Cinque minuti su Rai 1.“Innanzitutto, gli ‘sprechi vergognosi’ di cui parla, come il Superbonus, sono stati fondamentali per risollevare l’economia del Paese da una pandemia che per Fratelli d’Italia nemmeno esisteva. A differenza del Sottosegretario noi abbiamo la memoria lunga e ci ricordiamo perfettamente quando anche lui, come la maggior parte di Lega, FdI e FI, la pensava alla stessa maniera. Per fortuna gli atti non mentono e un emendamento a sua prima firma per prorogare il Superbonus al 31 dicembre 2024 depositato (guardacaso) sull’ultima legge di bilancio del Governo Draghi, ci ricorda quanto è ipocrita e voltagabbana questo Governo.”