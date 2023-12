Grave incidente stradale a San Vito dei Normanni: autobus con studenti coinvolto in collisione con bisarca

SAN VITO DEI NORMANNI - Ieri pomeriggio, sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni a Brindisi, si è verificato un grave incidente stradale coinvolgendo un autobus carico di una ventina di studenti e una bisarca. Fortunatamente, nonostante l'impatto rovinoso, nessun passeggero ha riportato ferite gravi; alcuni hanno ricevuto cure sul posto grazie all'intervento tempestivo del personale del 118.La dinamica dell'incidente al momento è ancora poco chiara, e la Polizia Locale di San Vito sta attualmente svolgendo accertamenti per comprendere le cause e le responsabilità dello scontro. In aggiunta alle indagini locali, anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente per gestire la situazione e fornire supporto.Nel momento dello schianto, l'autobus ha colpito anche un'automobile che, al momento dell'incidente, stava scendendo dalla bisarca coinvolta. Questo ulteriore elemento complica la comprensione degli eventi, e gli investigatori stanno lavorando per ottenere una visione completa della sequenza degli avvenimenti.