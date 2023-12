Tangenziale di Foggia, Casanova (Lega): “Ringrazio il ministro Salvini, collegamenti sicuri strategici per Capitanata e Sud”





FOGGIA - “L’avvio dei lavori di manutenzione per il recupero funzionale della SS 673 ‘Tangenziale di Foggia” – secondo lotto annunciati oggi dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini costituiscono per il capoluogo dauno e il territorio un’ottima notizia, che conferma l’attenzione del MIT e della Lega su un fronte di strategica importanza per la provincia di Foggia qual è quello dei collegamenti e della loto sicurezza.

Qualche settimana fa avevo notiziato il territorio dell’aggiudicazione di questo intervento e di quello inerente al tratto della SS16 Foggia – S. Severo, altrettanto atteso ed urgente, confermando l’avvio dei cantieri entro fine anno. Ci siamo. Complessivamente parliamo di investimenti per 300 milioni di euro. Continueremo sulla strada del potenziamento infrastrutturale della Capitanata, della Puglia e del Sud. E’ per questo versante che passano lo sviluppo e la crescita”. E’ il commento dell’europarlamentare Lega – ID Massimo Casanova, Commissione Trasporti UE, dopo l’annuncio del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini riguardo alla SS 673.