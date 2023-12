Al via la seconda stagione di "Un professore"









Si intitolano "Montaigne: chi siamo" e "Thoreau: un pianeta da salvare" i due episodi della fiction "Un professore 2" in onda martedì 5 dicembre alle 21.30 in prima visione su Rai 1. Nel primo, Mimmo è coinvolto in un brutto giro, mentre Dante esorta l'assistente sociale a rivalutare il caso di Lilli e Nina, che gli svelerà un segreto. Risvegliato dal coma, Ernesto rivela la sua verità. A seguire, il forte caldo spinge il prof Dante a "sfidare" gli studenti. Luna manda foto osé al suo ammiratore che è sempre più insistente. Nel frattempo, la verità su Nicola fa infuriare Manuel e Dante riceve la diagnosi.