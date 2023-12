Taranto, sabato e domenica in piazza Garibaldi con 'Le Posizioni Note: Fermata Natale!'



TARANTO - In Piazza Garibaldi a Taranto proseguono le attività di "Le Posizioni Note: Fermata Natale" che, anche per le ultime due giornate propone un programma ricco di intrattenimento e divertimento per grandi e piccini. - In Piazza Garibaldi a Taranto proseguono le attività di "Le Posizioni Note: Fermata Natale" che, anche per le ultime due giornate propone un programma ricco di intrattenimento e divertimento per grandi e piccini.





"Le Posizioni Note: Fermata Natale" non è il classico mercatino natalizio, ma qualcosa di diverso, fortemente innovativo, con un programma "pensato" per coinvolgere grandi e piccini!

Sabato 23 dicembre si inizia alle ore 11.00 con le lezioni di sicurezza stradale a cura Vigili Urbani di Taranto e con la partecipazione dell’azienda PISSTA, un minicircuito in cui i bambini impareranno a rispettare i segnali guidando automobiline, per poi proseguire con un momento di lettura e un laboratorio per i più piccoli a cura di "Ciurma" e, alle 12.30, lo spettacolo di burattini "Storie di Pulcinella" seguito dal concerto dei TheRunaways.

Il pomeriggio si inizi, alle ore 17.00, con la replica dello spettacolo di burattini "Storie di Pulcinella" e il laboratorio creativo a cura di De Summa Pompea, cui seguirà la premiazione del contest "Alberi creativi" che vedrà premiare il più originale tra gli alberi di natale addobbati da nove asili della città con i lavoretti dei bambini; fino a sera, inoltre, ci saranno gli elfi di Natale con animazione e djset per i più piccini. La sera è invece dedicata ai grandi con, dalle ore 21.300 nella cassa armonica al centro della piazza, i concerti live di Cristiano Cosa e di Moinè.

Domenica 24 dicembre si inizia alle ore 11.00 con l’evento "Ri-Dono" in cui tutti i bimbi potranno consegnare a Babbo Natale la loro letterina e, magari, anche un gioco che sarà poi donato ai bambini della Parrocchia "Angeli Custodi" del Quartiere Tamburi, mentre alle ore 12.00 ci sarà lo spettacolo di Mago Maraldo, mentre gli elfi di Natale animeranno la piazza.

Alle 12.30 ci sarà la gran sfilata di Natale con tante mascotte e figuranti, ai quali si unirà la concomitante parata di Be Swing, e, infine, seguita dal concerto di Walter Celi e Blend Project nella cassa armonica al centro della piazza.

"Le Posizioni Note: Fermata Natale" è un’iniziativa dell’agenzia “Posizioni Note” che ha unito insieme il mondo del profit e le istituzioni per offrire a tutti i cittadini un’occasione di svago e di intrattenimento, tra l’altro in Piazza Garibaldi è stata allestito anche un angolo ristoro.

La manifestazione "Le Posizioni Note: Fermata Natale" è organizzata dall’agenzia "Posizioni Note" con il patrocinio del Comune di Taranto e con main sponsor Teleperformance Italia, che anche in questa occasione dimostra sensibilità e rinnova il suo legame con il territorio, e il Gruppo Jolly Officine che sostiene questa manifestazione in una visione etica della sua attività che la lega alla comunità in cui opera da oltre mezzo secolo.

Sono partner di "Le Posizioni Note: Fermata Natale" Intuazione Eventi, Castiglia Srl, Five Motors, Bluebay resort, Esternamente, BCC San Marzano di San Giuseppe, Marturano, FederAziende Taranto, F.E.A.T. Srl, PISSTA e Centro nautico "Idea Verde".

Sono partner tecnici della manifestazione Cantine Lizzano, Centrale del Latte, Fornaio del Viale, "Trancho" the famous pizza slice, Fiorino Srl di San Giorgio Jonico, Associazione autonoma Panificatori di Taranto e Provincia, "Ciki e Il Boss" Taranto, Service Plus, Provinciali, Ing. Caffio Francesco, Secur Taranto Team, Assicurazioni Tagarelli e La Factory - handmade in Italy Taranto.