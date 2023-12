Teatro: Shakespeare a Ruffano, il dramma di essere attori

RUFFANO - Il “Circolo degli Ignoranti” presenta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 19.30 a Ruffano (Lecce), presso la Sala teatro Renata Fonte, “Stasera va in scena Re Lear”, un dramma delle relazioni umane scritto, diretto, interpretato da Salvatore Cezza e Antonio Sparascio, liberamente ispirato alla famosa tragedia di William Shakespeare. Due comparse si incontrano nel camerino di un teatro, ingaggiate come generici per uno spettacolo importante, il “Re Lear” di Shakespeare.Tra sogni, confessioni, ipocrisie e piccole tragedie, il rapporto che viene a crearsi tra di loro, permette ai due, distanti per età e indole, di confrontarsi con una vita di fallimenti e speranze.Il grande teatro, che entrambi sognano, è un altrove pur vicinissimo, appena dietro una quinta, eppure è irraggiungibile. Il loro ruolo si esaurisce sullo sfondo di un palcoscenico e l’illusione che gli applausi finali ed entusiasti del pubblico siano anche per loro è la speranza alla quale entrambi si aggrappano per non fare i conti con la realtà, perfettamente consapevoli che quest’illusione è anche il veleno che li porta a fondo.Mentre si preparano per le loro fugaci apparizioni, i due scoprono di essere lo specchio l’uno dell’altro; uno specchio nel quale guardare per affrontare i piccoli e grandi demoni che si portano dentro: una famiglia distrutta per inseguire un sogno che stenta a realizzarsi, un padre senza scrupoli e troppo ingombrante dal quale scappare.Ma si può scappare da sé stessi? Ognuno di loro troverà la risposta nel breve spazio di una rappresentazione, ma trovare una risposta è sufficiente per cambiare la propria vita? Il pubblico, che crede di poter assistere alla rappresentazione del capolavoro di Shakespeare, si trova, invece, costretto nello spazio angusto di un camerino, a essere involontario testimone del dramma di due comparse, che in milioni di forme diverse è il dramma di tutti, poiché tutti nascendo piangiamo, perché siamo venuti su questo grande palcoscenico di pazzi.Nella tempesta che urla intorno alle nostre vite, nei venti che infuriano e soffiano distruggendo tutti i semi che fanno l’uomo ingrato, avviene la catarsi di due uomini, due comprimari incapaci di accorgersi di essere essi stessi, nella carne e nel sangue, quel Re Lear che tanto desiderano impersonare nella scena.Il Circolo degli Ignoranti è una APS che si occupa di arte nelle sue varie forme; crea sinergie e cerca di favorire la creatività. Per questo, tiene incontri sui temi della scrittura, della lettura e della composizione musicale, sul dialogo e sulla comunicazione, dando ai propri membri e a chiunque voglia approfittarne, l'occasione per crescere e cimentarsi con le più disparate forme d'arte, passando dall'essere spettatori all'essere attori.Il Circolo degli IgnorantiPresentaDramma delle relazioni umaneDi e con Salvatore Cezza e Antonio SparascioDomenica 7 gennaio ore 19.30Ruffano, Sala teatro Renata Fonte,Costo biglietto : 8 euroInfo e Prenotazioni 3286178251 - 3518680004