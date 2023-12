TEDxBari, Alessia Piperno e Travis & Sigrid i nuovi due speaker

BARI - Continua l’annuncio dei nomi degli speaker che il 21 gennaio 2024 saliranno sul palco del Teatro Piccinni per il TEDxBari, la conferenza spettacolo più famosa del mondo che torna a far splendere la sua X nel capoluogo pugliese. La viaggiatrice italiana Alessia Piperno e l’ingegnere Travis Nelson con la gatta Sigrid si aggiungono ad una già lunga lista di speaker, che include: il romanziere e sceneggiatore Roberto Recchioni, l’economista e presidente dell’INPS fino al 2023 Pasquale Tridico, il neuroscienziato Giulio De Angeli, lo scrittore e comico Alessandro Gori (noto anche come Lo Sgargabonzi), lo scrittore e giornalista britannico Caspar Henderson, la dottoranda in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino Bruna Anzà e l’inviata di guerra Elena Testi.A tenere le fila di un programma ricco e variegato ci penserà l'attore e autore barese Giuseppe Scoditti, recentemente apparso ne “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, che indosserà gli abiti del presentatore sul palco del Teatro Piccinni.Dopo le stranezze del mondo animale, dopo la carne coltivata, dopo i dittatori e il precariato (solo alcuni dei temi che saranno affrontati dagli altri speaker), Alessia Piperno parlerà di un argomento che conosce molto bene: prigionia e carceri. Nel 2022, infatti, Piperno è finita in cella in un carcere iraniano insieme a prigionieri politici e altre giovani dissidenti che, nel corso delle proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini, erano scesi in corteo contro l'obbligo del velo e gli abusi da parte del regime. Anche quella della gatta Sigrid è una storia senz’altro particolare. Travis Nelson, ingegnere informatico, durante la pandemia ha iniziato a esplorare Londra in bicicletta in compagnia della sua gatta norvegese Sigrid, affetta da sordità. Quello che era nato come un passatempo è rapidamente diventato qualcosa di più: oggi il suo canale Instagram Skintension è seguito da quasi duecentomila persone e i video delle gite di Sigrid sono quotidianamente visti in tutto il mondo.Ma gli speaker non sono finiti qui! Dopo Capodanno si conoscerà il programma completo dei protagonisti di TEDxBari 2024 incentrato sul “Bestiario”, per comprendere meglio e interpretare l’epoca in cui viviamo partendo da un’idea molto ampia di “animale”, inteso come “l’altro” per eccellenza.I biglietti stanno per terminare, motivo per cui il consiglio per chi ancora non ne ha acquistato uno è quello di non perdere tempo. I biglietti ancora disponibili sono sul sito www.tedxbari.eu Il TEDx Bari 2024 è realizzato interamente con finanziamenti privati grazie ai numerosi partner che hanno deciso di aderire e sostenere la manifestazione per la sua alta valenza culturale e formativa. Tra questi G-nous, BCC Bari e Taranto, Cobar, Cestaro Rossi, Talent Garden, Divella e Confindustria Giovani Bari e Bat. Sponsor Tecnici: Cedat, Villa Romanazzi Carducci, Cabolo, Villa Fenicia. Community partner: Mensa, Bip - Boosting Innovation Poliba, Puglia Women Lead, Sud Digitale, Global Shaper, Mila Uffici Stampa e Developing.it.Il TEDx Bari 2024 gode inoltre del patrocinio gratuito di Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico di Bari e Camera di Commercio di Bari.La vendita dei biglietti per TEDx Bari 2024 è attiva su www.tedxbari.eu Il costo varia dai 12,00 ai 39,00 euro.Info: www.tedxbari.eu FB: Facebook.com/TEDXBariIG: instagram.com/tedxbari