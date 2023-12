Elisabetta Cocciaretto 22 anni di Ancona è la numero 48 al mondo nella Classifica WTA ed è testa di serie numero 1 di questo torneo. Nel secondo turno la rumena Andreea Mitu prevale 6-2 7-5 sulla russa Erika Andreeva e la francese Chloe Paquet si impone 6-3 7-6 sull’ altra francese Alizè Cornet.

Nel secondo turno del torneo WTA 125 sul cemento di Angers in Francia, Elisabetta Cocciaretto vince in tre set, 2-6 6-3 6-1 con la svizzera Celine Naef e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo turno supera 6-1 3-6 6-1 l’ altra svizzera Susan Bandecchi.