L'amore per il nuoto sin da piccola e l'attività imprenditoriale: Laura Buca conquista l’oro diventando campionessa Europea Master

L’Aquilana neo imprenditrice Laura Buca, proprietaria della recentissima struttura sportiva “Padel Beach” nel campionato Europeo di nuoto master, appena disputato in Portogallo a Madeira, conquista l’oro diventando campionessa Europea Master, nella gara dei 50 Dorso categoria M30.

Ha avuto tantissime soddisfazioni già nella precedente carriera agonistica, replicando con grande tenacia anche da Master. Laura nuota da quando aveva 3 anni ed è stata sempre supportata dalla famiglia e adesso da suo marito Marco De Cristofaro, suo grande supporter, che condivide con lei la passione per il nuoto. L'allenatore di Laura è Michele Bove che la accompagna da molti anni e insieme a lui ha traguardato riconoscimenti importanti.Attualmente è in forza alla società "Flaminio Sporting Club"di Roma.Laura con tenacia e determinazione affronterà i "Campionati Italiani Invernali Nuoto Master" che sono alle porte e prenderanno ufficialmente il via, con la prima edizione, proprio nel weekend del lungo ponte dell’Immacolata dall’ 8 al 10 dicembre 2023 nello meraviglioso impianto del Palazzo del Nuoto di Torino.