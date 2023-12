Tennis: Gaio, Giannessi e Zeppieri giocheranno le qualificazioni del torneo di Brisbane

Gaio è numero 197 al mondo nella Classifica ATP, Giannessi duecentotreesimo e Zeppieri numero 135. Se i tre italiani riusciranno a vincere si qualificheranno per il secondo turno, ma in caso di ulteriori successi dovranno superare il terzo e ultimo turno per accedere al torneo di Brisbane che si disputerà dal 2 al 7 gennaio.

- Federico Gaio, Alessandro Giannessi e Giulio Zeppieri giocheranno le qualificazioni del torneo ATP di Brisbane in Australia da oggi a lunedì 1 gennaio 2024. Nel primo turno Gaio sfiderà l’ americano Aleksandar Kovacevic, Giannessi affronterà l’ altro americano Alex Michelsen e Giulio Zeppieri dovrà vedersela con l’ australiano Omar Jasika.