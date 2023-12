Tennis, la francese Clara Burel vince il torneo di Angers

La francese Clara Burel vince il torneo 125 WTA sul cemento di Angers in Francia, prevalendo in finale in tre set, 3-6 6-4 6-2 sull’ altra francese Chloè Paquet. Per Clara Burel 22 anni è il primo titolo nel circuito WTA nella sua carriera dopo le finali perse a Losanna in Svizzera nel 2021 contro la slovena Tamara Zidansek e nel 2023 con Elisabetta Cocciaretto. Per la ventinovenne Chloè Paquet che ha eliminato nei quarti di finale Elisabetta Cocciaretto è stata la prima finale giocata ad Angers.