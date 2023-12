Sviluppo sostenibile: Emiliano riceve la delegazione del Distretto Rotary Puglia e Basilicata

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ricevuto ieri nel suo ufficio la delegazione del Rotary di Puglia e Basilicata e ha incontrato il Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata del Rotary Internazionale Vincenzo Sassanelli insieme a Olimpia Cassano, Nino Scamarcio e Giancarlo Petrosino.Il Rotary ha proposto alla Regione di avviare una collaborazione più strutturata nel segno di valori condivisi tra cui, prima di tutto, il sostegno per la pace nel mondo e la promozione dello sviluppo sostenibile.La proposta di collaborazione si connette ai fondamenti delineati dalla Regione nel documento programmatico “Mare a Sinistra”, dell’Agenda del Genere e della Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile, con lo sguardo rivolto anche ai Giochi del Mediterraneo. Il Rotary ha anche proposto di introdurre in Puglia un protocollo d’Intesa tra il suo Distretto 2120 Puglia e Basilicata e il Dipartimento di Protezione Civile Regionale finalizzato alla collaborazione su attività di formazione per le seguenti tematiche: rischio sanitario ambientale, rischio chimico e rischio biologico.“Ringrazio la delegazione del Rotary per lo spirito di collaborazione istituzionale - dichiara il presidente Emiliano - da questo primo incontro sono nate idee e proposte che sicuramente approfondiremo e che spero possano divenire presto progetti concreti a beneficio dell’intera comunità”."Abbiamo cercato di strutturare, sulla base di valori comuni, un’alleanza duratura ed efficace che può essere strategica per entrambe le Istituzioni, avendo riguardo a quelle azioni cui sono sottesi ideali comuni - dichiara l’ing. Vincenzo Sassanelli - Abbiamo anche discusso una proposta concreta che a brevissimo presenteremo al presidente in forma ufficiale e che potrà rappresentare l'inizio di una collaborazione fattiva".