TILT, 90 minuti di pura adrenalina pura: arriva a Bari dal 15 al 17 lo show che ha incantato mezza italia

ph: Marco Teodori

BARI - Un anno fa Alis incantava centinaia di spettatori accorsi da tutta la puglia al Teatro Team. Quest’anno Le Cirque Top performer si prepara a ripetere il tutto esaurito con TILT in scena dal 15 al 17 dicembre al Teatro TeamIl nuovo adrenalinico show di Le Cirque Top Performers è liberamente ispirato al film capolavoro Ready Player One di Steven Spielberg e porta in pista ben 12 numeri mozzafiato aerei e a terra e 29 superstar del Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil.Cosa possiamo aspettarci? Una sorpresa continua perché “ogni data del Christmas Tour 2023-2024 di TILT sarà più spettacolare di quella precedente, per emozionare e meravigliare di nuovo il nostro amato pubblico”, parola di Gianpiero Garelli (Founder, Creator & Guide di Le Cirque Top Performers e Show Director & Author di ALIS e di TILT).Cosa possiamo attenderci? Un viaggio di 90 minuti fra realtà virtuale e mondo reale, dove arti circensi, musica, teatro e danza si fondono in un continuum elettrizzante, imprevedibile, rock e romantico.I posti in platea sono stati presi d’assalto con mesi d’anticipo e non c’è da stupirsi: dal suo debutto nel 2019 TILT ha collezionato decine di migliaia di spettatori entusiasti, tutto esaurito e recensioni stellari.I suoi artisti hanno una collezione di premi internazionali che non basterebbero 2 pagine per elencarli tutti.Il maestro di cerimonia è poi un volto decisamente noto per tutti i “non più tanto bambini”.Riccardo Forte è stato infatti per 11 anni Vermio Malgozzo della Melevisione e ha poi partecipato a note fiction rai e mediaset (Centovetrine, Carabinieri, don Matteo e i Cesaroni fra i vari)La sua formazione è però teatrale, viene infatti dalla celebre Bottega teatrale diretta da Vittorio Gassman e ha partecipato a innumerevoli spettacoli fra i quali citeremo Otello con Gassmana e Doctor Faustus di Marlowe.Questo gli permette di dare il suo meglio a tu per tu col pubblico, coinvolgendolo in questo fantasmagorico percorso fra Virtuale e Reale alla riscoperta dei valori dell’amicizia, dell’alleanza, della verità e dell’amore.Qualche spoiler sui numeri in pista? Non vi basta sapere che ci saranno acrobatica, equilibrismo, giocoleria, comedy, hand to hand, handstands, straps, cyr wheel, chinese pole, aerial hoop danza e musica?Fra gli artisti non possiamo non citare lo spagnolo Javier Gama Tinoco e il suo strepitoso numero di aerial chains. Di lui vi diremo solo che ha collaborato col Cirque du Soleil Entertainment Group e oltre tutti i riconoscimenti di settore, è anche arrivato fra i finalisti di Spain’s Got Talent.Oltre lui ci sarà in pista Vitalii Yarchuk noto per fare giocoleria… coi palloni da basket!Il duo “Acrobatic Skating” è pronto a far impazzire il pubblico col loro numero numero sui pattini a rotelle ad alta spettacolarità, sincronizzazione e precisione (don’t try this at home!).Se dobbiamo però nominare una star fra tutte spicca per fama l’ Artistic Director & Guest Star Di Tilt – Anatolii Zalevskyi.Ha collezionato talmente tanti premi a livello mondiale che il suo paese natale lo ha insignito del titolo di Artista Onorario dell’Ucraina. Ha fondato un centro di formazione delle arti circensi e la compagnia Rizoma. Proprio da qui ha selezionato alcuni straordinari performer che, assieme alle altre Superstar del Nouveau Cirque, formano il cast di TILT.Il suo White Act è di una bellezza commovente: forza, energia ed equilibrio si fondono con la colonna sonora in modo perfetto. Se già sbirciare le sue passate esibizioni nelle registrazioni di eventi come Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo (dove ha vinto il clown d’oro nel 1999) riempie di meraviglia, potete immaginare cosa sarà ammirarlo dal vivo, a pochi metri di distanza.Perchè limitarsi a immaginare la magia quando si può viverla?Le Cirque Top Performers ha fatto arrivare a portata di mano quello tutto quello che prima si poteva ammirare solo nelle grandi città del centro e nord. Non resta che scegliere la data e prendere un biglietto prima che siano tutti esauriti anche a Bari.BARI – TeatroTeam:- venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 21; - sabato 16 dicembre 2023, alle ore 17 e alle ore 21; - domenica 17 dicembre 2023, alle ore 18I tickets ancora disponibili si possono acquistare sul sito-web ufficiale di Le Cirque Top Performers (www.lecirquetopperformers.it). Per una consultazione più rapida, si può fare riferimento alla seguente pagina-web: www.tilticket.it.