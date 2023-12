'Stand Up Sup' a Santa Caterina, il Circolo Nautico La Lampara promuove corsi gratuiti

Il Circolo Nautico La Lampara ASD di Santa Caterina, in collaborazione con il Comune di Nardò rappresentato da Antonio Tondo, abbraccia il progetto nazionale della Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, proponendo corsi gratuiti di Stand Up Paddle (Sup) con istruttore federale. L'iniziativa, che si protrarrà fino a marzo 2024, offre l'opportunità di apprendere questa coinvolgente disciplina sportiva che consente di cavalcare le onde del mare stando in piedi su una tavola.Il Sup, acronimo di Stand Up Paddle, rappresenta una forma di connessione diretta con il mare, trasformando il modo di vivere l'ambiente marino. Il Circolo Nautico La Lampara ASD, ente affiliato alle principali federazioni sportive acquatiche riconosciute dal Coni, s'impegna costantemente nell'organizzazione di attività didattiche e sportive per tutte le fasce d'età, promuovendo la passione per gli sport acquatici.Per partecipare ai corsi gratuiti di Sup con istruttore federale e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale Circolo Nautico La Lampara ASD o rivolgersi direttamente al Circolo La Lampara ASD. Un'opportunità per immergersi nel divertente mondo del Sup, godendo appieno delle bellezze del mare di Santa Caterina.