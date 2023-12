Tommaso Gioia: una lettera aperta di auguri e sostegno agli ammalati e al personale sanitario

BARI - In un gesto di profonda umanità, Tommaso Gioia, Consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, ha scritto una commovente lettera aperta di auguri a tutti coloro che trascorreranno il Natale nelle strutture sanitarie, compresi pazienti e personale medico.Nel suo messaggio, Gioia esprime la vicinanza e la stima a chi vivrà il periodo natalizio in ospedali, RSA e RSSA. Sottolinea che, nonostante le difficoltà, il calore dei propri cari avvolgerà il Natale di chi è ricoverato. Un gesto che unisce il consigliere e tutti i cittadini in un abbraccio virtuale, un segno di speranza e forza.Le parole di Gioia sono un invito a recepire il Natale come un momento in cui il Bambino Gesù nasce nei cuori, portando un sorriso pieno di speranza. Il consigliere si rivolge al personale sanitario, ringraziandolo per il contributo quotidiano reso con umiltà e dedizione.Un ringraziamento speciale è rivolto ai medici, agli infermieri e agli operatori socio sanitari, evidenziando il loro impegno silenzioso. Gioia estende i suoi auguri agli ammalati, al personale sanitario e alle loro famiglie, auspicando che questo Natale porti pace e contribuisca a costruire un mondo più giusto.Concludendo la lettera con il messaggio "Il Natale rafforza il cuore! AUGURI… buon Natale!!", Tommaso Gioia offre un tocco di conforto e solidarietà a chi attraversa momenti difficili durante le festività natalizie.