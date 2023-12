Bisceglie, CompagniAurea: successo esterno a Ruvo con 'Dies Natalis'

BISCEGLIE – La CompagniAurea APS di Bisceglie, diretta da Francesco Sinigaglia, ha ottenuto un nuovo successo in esterna con lo spettacolo teatrale itinerante dal titolo “Dies Natalis”, finalizzato a celebrare i valori delle festività natalizie, sabato 23 dicembre 2023 presso la pineta comunale di Ruvo di Puglia. L’evento teatrale, che ha gremito la suggestiva location, è stato organizzato in sette tappe, secondo quadri e monologhi, per un’idea promossa da NoixVoi Odv, presieduta da Francesco Lauciello, e ha visto la professoressa Annamaria Petolicchio, volto noto de “Il Collegio” di Rai2, nelle vesti di testimonial.In scena, il racconto della CompagniAurea, per la regia di Francesco Sinigaglia, in un “presepe vivente del futuro”, è stato sviluppato dagli attori nei seguenti ruoli: Arianna Lamantea (Ildegarda), Ilaria Di Benedetto (Benedetta – monologo tratto dallo spettacolo “Benedetto. Il papa di Gesù”, scritto e diretto da Francesco Sinigaglia), Erica Di Leo (Santa Lucia), Gabriella Cosmai (Vergine Maria), Angela Maria Orlando (Giovanni Paolo II), Antonio Pisani (Martin Lutero) e Marica Todisco (Madre Teresa di Calcutta). La direzione artistica dell’evento è stata affidata allo stesso presidente della CompagniAurea, mentre l’ideazione progettuale è di Teresa Fiore, i pannelli scenografici sono a cura di Angela Catalano, e gli abiti di Benedetta De Venuto.La CompagniAurea è attualmente impegnata con incontri e laboratori teatrali per tutte le età “Il teatro su misura per te”, diretti dalle attrici Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea, indirizzati a quanti vogliano avvicinarsi per scoprire il mondo del teatro: si tratta di incontri finalizzati alla promozione della cultura teatrale, per bambini, ragazzi e adulti.Per la stagione 2023/24, inoltre, la CompagniAurea sta portando avanti un nuovo progetto dedicato alla letteratura, con la formazione del gruppo di lettura dal nome “Leggerezza”, coordinato dal professor Antonio Pasquale. Il regista Sinigaglia ha spiegato: «Porgendo gli auguri di un Santo Natale e di un felice anno nuovo, invitiamo tutti a continuare a camminare insieme a noi e a seguire con entusiasmo le nostre attività culturali».