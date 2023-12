Torna il maltempo in Puglia: dichiarata allerta gialla per piogge e venti intensi

BARI - Dal 10 dicembre 2023, la Puglia si prepara ad affrontare nuovamente le avversità meteorologiche. A partire dalle ore 08:00 e per le successive 12 ore, la regione sarà interessata da un cambiamento delle condizioni atmosferiche. L'avviso meteorologico prevede precipitazioni da isolate a sparse, caratterizzate anche da rovesci o temporali, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati.I venti, provenienti da nord-orientali e variabili da forti a burrasca, colpiranno l'intero territorio regionale, con possibili intensificazioni previste in serata nei settori ionici.A causa di queste condizioni avverse, è stata dichiarata l'allerta gialla per rischio idrogeologico e vento su tutta la Puglia a partire dalle ore 08:00 del 10 dicembre 2023, estendendosi per le successive 12 ore. Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione e di adottare le opportune precauzioni per affrontare gli effetti del maltempo.