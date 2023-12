Tragedia a Cisternino: neonata muore dopo il parto a casa

BRINDISI - Una tragedia si è verificata a Cisternino, dove una neonata ha perso la vita poco dopo essere nata all'interno dell'abitazione della madre. La donna, dopo il parto, è stata prontamente trasferita all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è attualmente ricoverata nel reparto di Ginecologia.Il decesso della piccola ha generato una profonda tristezza e preoccupazione, lasciando la comunità locale in lutto. Gli operatori del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo, stabilizzando la madre che aveva manifestato un'emorragia post parto.Al momento, le cause esatte del decesso della neonata devono ancora essere chiarite e sono oggetto di indagine da parte della Procura di Brindisi. La famiglia coinvolta in questa dolorosa circostanza sta affrontando un momento di grande difficoltà, e la comunità circostante esprime il suo sostegno in questo periodo di lutto.