A Taranto l'incontro col CSV 'Se tutti lo facessero!'

TARANTO - Al via il percorso che porterà alla XVII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà del Centro Servizi Volontariato Taranto ETS: la presentazione alla comunità si terrà, presso la Biblioteca Civica “Pietro Acclavio”, al piazzale Bestat di Taranto, alle ore 18.00 di mercoledì 6 dicembre.





L’incontro sarà aperto dai saluti del Presidente del CSV Taranto ETS, Francesco Riondino, e del Direttore della Biblioteca Civica “Pietro Acclavio”, Gianluigi Pignatelli; interverrà poi Guido Memo, Presidente di Laboratorio Terzo Settore – LabTS, curatore del libro “Il Terzo settore nel Mezzogiorno”, che parlerà della crescita che il Terzo settore ha registrato sul territorio e del suo ruolo all’interno delle comunità locali.

Al termine dell’intervento, la Direttrice del CSV Taranto ETS, Camilla Lazzoni, introdurrà la nuova Rassegna e il percorso per la sua co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore del territorio.

Il claim della 38ª Giornata Internazionale del Volontariato, istituita nella giornata del 5 dicembre dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quest’anno è dedicato al potere dell’azione collettiva: “se tutti lo facessero”!

Se tutti si offrissero volontari, il mondo sarebbe un posto migliore. Immaginiamo che più di otto miliardi di noi facciano volontariato. Possibilità illimitate per lo sviluppo sostenibile: cibo e istruzione per tutti, ambiente pulito e buona salute, società inclusive e pacifiche e altro ancora.

Il volontariato è un’enorme risorsa rinnovabile per la risoluzione dei problemi sociali, economici e ambientali in tutto il mondo. Mentre il mondo affronta sfide crescenti, i volontari sono spesso i primi ad aiutare. I volontari sono in prima linea nelle crisi e nelle emergenze, spesso in situazioni molto difficili e terribili.