Tragedia a Lecce: morto giovane di 18 anni, indagini in corso

LECCE - Una tragedia ha colpito Lecce ieri sera, quando un giovane di 18 anni, di origini straniere, è morto in circostanze ancora da chiarire. Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici presso un'abitazione in via degli Stampacchia. A causa di un malore improvviso, gli amici hanno prontamente chiamato il 118. Tuttavia, una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso del giovane.Durante la serata, secondo quanto appreso, il ragazzo avrebbe vomitato più volte, aggiungendo un elemento di mistero alle circostanze della sua morte. Questo fatto poco chiaro ha spinto i carabinieri ad avviare degli accertamenti per comprendere meglio quanto accaduto.La comunità locale è sconvolta da questa tragedia e attende ulteriori informazioni dagli investigatori per capire le cause del decesso del giovane.