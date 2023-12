Tragedia a Portogruaro: tre giovani perdono la vita in un incidente stradale

VENEZIA - Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, la comunità di Portogruaro, nella provincia di Venezia, è stata colpita da una tragedia stradale che ha portato alla perdita di tre giovani vite. Un'auto, una Bmw nera, è finita nel fiume Reghena nella zona di Borgo Sant'Agnese. I soccorritori, intervenuti tempestivamente, hanno recuperato i corpi senza vita di due ragazzi e una ragazza, tutti poco più che ventenni, dall'abitacolo della berlina.L'incidente si è verificato quando il veicolo, proveniente da viale Venezia, è uscito di strada durante una curva, ha sfondato il guardrail e si è immerso nel corso d'acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno continuato a scandagliare la zona a lungo, poiché si era diffusa la voce di un possibile quarto passeggero a bordo.Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato la tragedia definendola "una tragedia senza fine" e sottolineando il dolore della comunità per la perdita di altre giovani vite sulle strade del Veneto. Zaia ha richiamato l'attenzione sulle necessità di esaminare profondamente le misure di prevenzione e di continuare gli sforzi per evitare tragedie simili in futuro.Dopo aver espresso il suo cordoglio alle famiglie colpite dal lutto, il governatore ha sottolineato l'importanza di perseguire tutte le possibilità di prevenzione più efficaci in collaborazione con le istituzioni.