Tragedia a Putignano: 83enne trovato morto in un pozzo

PUTIGNANO - Una tragedia ha colpito Putignano, dove un uomo di 83 anni, Francesco D'Alena, è stato ritrovato senza vita all'interno di un pozzo situato in un'azienda agricola nella contrada La Cupa. Al momento, la natura del decesso non è ancora chiara, e le indagini sono state affidate ai Carabinieri.Gli interventi sul luogo della tragedia sono stati tempestivi e coordinati. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo dal pozzo, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per comprendere le circostanze della morte dell'anziano signore. Anche gli operatori sanitari del 118 sono stati presenti per le operazioni di recupero e per confermare ufficialmente il decesso.In attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità investigative, la comunità di Putignano esprime il proprio cordoglio per la tragica perdita e resta in attesa di comprendere le circostanze che hanno portato al dramma dell'83enne.