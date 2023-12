Lite condominiale a Bari: intervento dei carabinieri dopo presunto furto

BARI - Questa mattina, nel quartiere Libertà di Bari, si sono verificati attimi di tensione e paura a seguito di una lite scoppiata tra due condomini in via Crisanzio. Alla base del diverbio, un presunto furto da parte di uno dei protagonisti nei confronti del suo vicino di casa.L'uomo, sentendosi vittima del presunto furto, avrebbe cercato di farsi giustizia da solo. Attendendo il suo "rivale" per strada, si è presentato armato di martello e coltello. La situazione è rapidamente sfuggita al controllo, portando all'intervento immediato dei Carabinieri.Fortunatamente, non si sono registrati feriti durante l'incidente, e l'azione tempestiva delle Forze dell'Ordine ha riportato la situazione alla normalità.