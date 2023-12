IV Edizione 'Insieme per l'Oncologico': una poesia e una serata di solidarietà

BARI - Con profonda gratitudine e un tocco di poesia, si annuncia la IV edizione di "Insieme per l'Oncologico". Questa iniziativa, come sempre, si impegna a sostenere la ricerca dell'IRCCS 'Giovanni Paolo II di Bari e l'acquisto di attrezzature all'avanguardia per la cura dei tumori.Il cuore di questa serata benefica batte al ritmo della musica dell'orchestra Metropolitan MusicArt, diretta dal Maestro Bruno Tassone, e conta sulla straordinaria partecipazione di Fabio Lepore. L'evento si terrà il 14 dicembre alle 20.30 presso l'auditorium della Guardia di Finanza e sarà accessibile a chi desidera partecipare con un contributo minimo di 15€.Sarà un'occasione per regalare una serata ricca di emozioni, con la presentazione dei risultati ottenuti negli anni, musica avvolgente, testimonianze toccanti e speranze per il futuro. Un invito caloroso a partecipare e contribuire a questa nobile causa.La poesia allegata a questo messaggio vuole essere un dono a tutti coloro che sostengono e "sopportano" con affetto le iniziative dell'organizzazione. Un messaggio che invita a percepire la vita con il suo ritmo, la sua armonia, e a farne parte interpretandola.Le parole affettuose concludono con la possibilità di scegliere la propria melodia nella sinfonia della vita, collegandola ad altre armonie e diventando così parte dell'orchestra della Vita.Un accorato invito a contattare presto per partecipare, contribuire e condividere questa serata che va oltre la musica, diventando un inno di speranza e solidarietà.