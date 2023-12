Tragedia a Tivoli: incendio all'ospedale, quattro vittime e evacuazione

TIVOLI - Nella tarda serata di ieri, un devastante incendio ha colpito l'ospedale di Tivoli, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre due. Le vittime, due uomini di 76 e 86 anni e due donne di 84 e 86 anni, sono state colpite da un tragico destino durante l'evacuazione dovuta al rogo.Le fiamme, partite dal piano -3, hanno rapidamente invaso l'ospedale, spostandosi al -2 e -1, raggiungendo il pronto soccorso e la Terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, quattro vite sono state perse. Al momento dell'incidente, l'ospedale ospitava 134 persone, compresi sette bambini e neonati, tutti trasferiti in altre strutture ospedaliere a seguito dell'evacuazione.Il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha annunciato l'utilizzo della palestra comunale Maramotti come struttura di passaggio per i pazienti in attesa di essere trasferiti presso altre strutture ospedaliere. La Protezione Civile locale ha fornito supporto con coperte, cuscini e brandine.La procura di Tivoli ha avviato un'indagine e disposto l'autopsia per determinare le cause dei decessi. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri di Tivoli, che hanno contribuito in modo significativo all'evacuazione e alla messa in sicurezza di sacche di sangue per emergenze. Nei prossimi giorni, verrà effettuato un nuovo sopralluogo per approfondire la natura dell'evento.