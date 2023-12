Successo e emozioni alla decima edizione de 'Le Strade di San Nicola' al Teatro Petruzzelli di Bari

Nel suggestivo scenario del Teatro Petruzzelli di Bari, ieri sera si è tenuta con grande successo la decima edizione dello spettacolo "Le Strade di San Nicola". Un evento coinvolgente organizzato dall'assessorato alla cultura del Comune di Bari in collaborazione con ben 11 associazioni di volontariato.La serata è stata presentata con entusiasmo da Mauro Pulpito e dalla giornalista di TeleBari, Alessandra Bucci. Antonio Decaro, sindaco di Bari al suo ultimo mandato, ha reso omaggio a San Nicola attraverso una toccante lettera, contribuendo a creare un'atmosfera di profonda emozione.Lo spettacolo ha offerto una varietà di talenti, tra cui il comico Uccio De Santis, che con le sue barzellette ha regalato momenti di allegria al pubblico. Raffaele Tullo e Martina Salvatore dei Salvatullo hanno sorpreso con un'elegante esibizione di tip tap e le melodie dell'ukulele e del mandolino.La scena si è accesa ulteriormente con le performance dei Soul Experience, che hanno fatto vibrare il teatro con la loro musica dance. I comici Gianluca Impastato e Alessio Giannone, noto come Pinuccio, hanno regalato risate con il loro irresistibile umorismo.La serata è culminata con le esibizioni dei talentuosi cantanti Neri Per Caso e Michele Zarrillo. Quest'ultimo ha deliziato il pubblico con un repertorio dei suoi successi, tra cui le celebri "La Notte dei Pensieri", "Una Rosa Blu" e "5 Giorni". Un'edizione memorabile che ha unito intrattenimento di qualità e omaggi sentiti a San Nicola.