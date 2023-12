Tragedia a Villa Camilla: 26enne muore durante un bagno in piscina a Bari

BARI - Un dramma ha colpito Villa Camilla, nel quartiere Poggiofranco di Bari, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita durante un bagno in piscina. I primi soccorsi sono stati prontamente forniti dai bagnini del luogo, che hanno utilizzato un defibrillatore per tentare di rianimare il giovane. Successivamente, il 118 della postazione Policlinico è intervenuto sul posto, ma la situazione è apparsa fin da subito molto grave.L'equipe medica ha dedicato ben 40 minuti agli sforzi di rianimazione, incluso l'intervento di intubazione, ma purtroppo la tragedia è stata inevitabile. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale per avviare le indagini sulla drammatica vicenda.La natura esatta dell'incidente non è ancora chiara, e non è esclusa la necessità di eseguire un'autopsia per determinare le cause del decesso.