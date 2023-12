Dibattito al Palazzo Marchesale di Galatone: un'analisi profonda sulla 'Nuova Normalità' e i temi controversi del nostro tempo

Oggi, presso il frantoio ipogeo del Palazzo Marchesale di Galatone, si è svolta una stimolante conferenza e dibattito intitolato "Siamo Folli per Essere Normali", che ha visto la partecipazione di illustri esperti nei rispettivi campi.Agostino Ciucci, dirigente medico del Policlinico Vito Fazzi di Lecce, l'avvocato Andrea D'Amuri, civilista e giuslavorista, il dottor Ugo Lombardi, specialista in malattie infettive, fisiopatologia respiratoria, igiene e medicina preventiva, e il maresciallo Roberto Nuzzo, riservista dell'Aeronautica Militare, hanno contribuito a rendere l'evento un'occasione di approfondimento su temi di grande attualità.La conferenza ha toccato argomenti controversi e attuali, spaziando dalla somministrazione del vaccino e la gestione del problema COVID, all'importanza dei tamponi in relazione ai sintomi, fino alle teorie sulle scie chimiche, la geoingegneria e il controllo climatico da parte di Russia e America, supportate da documenti della CIA. Inoltre, è stato affrontato il tema del controllo mentale attraverso la tecnologia 5G.Un excursus storico ha evidenziato una continuità logica tra il terzo Reich e l'attuale situazione geopolitica, a cui si fa riferimento come quarto Reich, sottolineando il controllo climatico e mentale, oltre alle influenze politiche. L'evento ha anche esaminato la storia della NASA e il coinvolgimento dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.Il moderatore Stefania Raganato e l'organizzatore Antonio Giuri hanno reso possibile l'incontro che ha attirato una sala gremita di partecipanti di tutte le età, creando un'opportunità per riflettere e discutere su tematiche che dividono l'opinione pubblica. La conferenza ha illuminato i grandi temi del presente, fornendo una panoramica sulle molte questioni che influenzano il nostro mondo.