L’Ambasciata di Svezia porta in Salento la festa di Santa Lucia

LECCE – L’Ambasciata di Svezia porta in Italia una delle tradizioni più amate e suggestive del calendario invernale svedese: la festa di Santa Lucia. I festeggiamenti si svolgeranno a Bologna, Roma, Torino e per la seconda volta in Puglia, nei comuni di Lecce e Galatina, in due degli scenari più suggestivi della Regione.Ideati da Euforica APS, gli appuntamenti pugliesi, gratuiti e a ingresso libero, sono in programma rispettivamente a Lecce - martedì 12 dicembre nella Basilica di Santa Croce alle 20 - e a Galatina - mercoledì 13 dicembre nella Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, sempre alle alle 20.L’evento prevede la performance del coro svedese di Santa Lucia del Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma, che intonerà le tradizionali melodie natalizie svedesi tipiche delle celebrazioni della Santa.Gli otto giovani del liceo musicale internazionale di Stoccolma si esibiranno in combinazione con il gruppo polifonico femminile “Coro a Coro”, ideato e diretto da Rachele Andrioli, l’arpista Eleonora Carbone, e le danzatrici della Compagnia Creatura Dance Research, Anastasia Crastolla e Denise Camassa coreografate da Nicola Simonetti.Al concerto di Lecce saranno presenti l’Assessore al Turismo, Spettacolo e Sport del Comune di Lecce Paolo Foresio e l’Arcivescovo di Lecce Mons. Michele Seccia.All’evento di Galatina prenderanno parte l’Ambasciatore Jan Björklund, la Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone, l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, l'Arcivescovo di Otranto Francesco Neri, il Prefetto di Lecce Luca Rotondi, il Sindaco di Galatina Fabio Vergine, il Sindaco di Poggiardo Antonio Ciriolo, la Dirigente Scolastica dell’IISS ‘Don Tonino Bello’ - ‘Nino della Notte’ di di Tricase,Alessano e Poggiardo, Anna Lena Manca«E’ un onore ospitare per la prima volta l’Ambasciatore di Svezia in Italia, Jan Björklund, e, per il secondo anno in Puglia, il coro di Santa Lucia del Nordiska Musikgymnasiet – dichiara il Presidente di Euforica, Giovanni Oliva - scopo di questo importante appuntamento è far luce sulle radici comuni della cultura europea, creando un filo diretto tra Puglia e Svezia, attraverso la conoscenza e l’interscambio degli usi e costumi legati alla data del 13 dicembre e al culto della luce, identificati con la festività di Santa Lucia».L’iniziativa è realizzata grazie al contributo dell’Ambasciata di Svezia in Italia, del Consolato Onorario di Svezia a Bari, di AssoSvezia – Camera di Commercio Italo-Svedese e di partner commerciali come IKEA ed Ericsson.