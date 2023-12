Transumanza in Puglia: nuovo riconoscimento Unesco

BARI - "Il rilancio della transumanza come patrimonio immateriale dell'umanità, esteso a tutto il mondo come pratica da valorizzare, ci spinge ad approfondire politiche e progetti sulla secolare rete dei tratturi in modo da proporre la Puglia sulla scena internazionale".Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Demanio, Raffaele Piemontese, commentando la decisione maturata nel corso della diciottesima sessione del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale che si si svolge fino a sabato prossimo a Kasane, nella Repubblica del Botswana.Già nel 2019, l'UNESCO aveva riconosciuto la transumanza come bene immateriale da tutelare, quale pratica di spostamento stagionale del bestiame lungo le rotte migratorie nel Mediterraneo e nelle Alpi.