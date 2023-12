Trinitapoli, nel segno della solidarietà la 30/a edizione di Telethon

Anche quest’anno l’associazione Nazionale Carabinieri di Trinitapoli organizza per giovedi 28 dicembre 2023 la 30° edizione della giornata dedicata a Telethon per sostenere la ricerca contro la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. L’evento si terrà presso il palazzetto dello sport Sandro Pertini con il patrocinio della Provincia Barletta Andria Trani, il Comune di Trinitapoli e dal Comitato regionale del Coni rappresentato dal fiduciario locale Giuseppe Acquafredda.La giornata vede il pieno supporto delle scuole di ballo trinitapolesi che si esibiranno durante il pomeriggio con danze e coreografie pensate per l’occasione. La manifestazione verrà aperta dai motori rombanti dei vespisti dell’associazione locale Vespa club. Importante sarà l’intervento del Dott. Giuseppe Merla, ricercatore Telethon presso il centro ricerche di S. Giovanni Rotondo.In quell’occasione sarà possibile acquistare i prodotti Telethon per effettuare delle piccole donazioni: cuori di cioccolata, biscottini, tazze da caffè colorate e molto altro.Accolto in pieno l'invito a partecipare alla solidarietà pro Telethon, dalle associazioni presenti sul territorio come le scuole di ballo: Accademia Para Dos Trani, Passion Dance, Kinderballet, Arte in Movimento e V.Style;le palestre Gymnasium,Fight Club; e dagli istituti scolastici Dell’Aquila- Staffa, I.C. Comprensivo Garibaldi – Leone e dalla direzione didattica Don Milani oltre all’associazione culturale Lilith med 2000.Nel programma spicca un’esibizione di una coppia di tangheri Guglielmi-Padovano e del sassofonista Pietro Donatelli. A conclusione è prevista la consegna degli attestati a tutte le associazioni partecipanti.