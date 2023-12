Trinitapoli, si continua a respirare l'aria natalizia con i mercatini 'Christmas Street Food'

Si respira ancora a Trinitapoli aria di festa natalizia, ritornano i mercatini di Natale con Christmas Street Food, una tre giorni dal ventotto al trenta dicembre in Viale Vittorio Veneto. L’evento è organizzato dall’associazione Trinitapoli in Festa, in collaborazione con altre associazioni locali, l’ANC e SCAO, con il patrocinio della Regione Puglia, la provincia di Barletta Andria Trani ed il Comune di Trinitapoli.La manifestazione illuminerà con i suoi colori e le luci il centro della Città che si tingerà di magico e si avvolgerà in una suggestiva e intrigante atmosfera natalizia. L'evento ha l'opportunità di assaporare le specialità gastronomiche locali e nazionali, acquistare prodotti artigianali e assistere a spettacoli musicali di vari generi.Tra gli ospiti, spiccano i Poohlover, unica cover band riconosciuta dei Pooh, Antonio da Costa & la band, il music show con tutti i dj delle Radio Love FM e Ritmo80 e vari artisti emergenti. L’occasione giusta per valorizzare il territorio e promuovere la cultura e il turismo. Il presidente di Trinitapoli in Festa Giovanni Landriscina dichiara: "Abbiamo sempre avuto a cuore la nostra città ed é per questo che ci occupiamo di organizzare eventi e manifestazioni con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni, la storia e le risorse locali. Vogliamo offrire ai casalini - continua Landriscina - e ai visitatori dei paesi limitrofi che avranno voglia di farci visita, un’esperienza unica e indimenticabile".