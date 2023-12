Tropico: in radio il nuovo singolo 'Ubriachi di vita'

E' disponibile in rotazione radiofonica Ubriachi di Vita, il nuovo singolo di Tropico - uno dei talenti più originali e cristallini della canzone contemporanea - tratto dall’album Chiamami quando la magia finisce, pubblicato lo scorso settembre da Numero Uno / Sony Music.

Il singolo, che sarà accompagnato da un videoclip in uscita venerdì 8 dicembre, è una ballad dalle aperture quasi epiche che si integra perfettamente nello stile unico e caratteristico del progetto, contribuendo ad arricchirne le molteplici sfaccettature.

Il 2023 è un anno fondamentale per Tropico che con Chiamami quando la magia finisce spinge l’asticella della sperimentazione ancora più in là e colpisce per la scrittura dove affianca l’italiano a quella in lingua napoletana e dimostrando ancora una volta la sua grande capacità di arrivare a tutti. L’album che vede la partecipazione di alcuni degli artisti più apprezzati e stimati da Tropico, tra sinergie di lunga data, in particolare quella con Cesare Cremonini, a cui lo lega un lungo sodalizio artistico o con la penna arguta e poetica di Franco126 o con talenti come Mahmood e Madame che qui canta in dialetto solo voce e chitarra classica, una piccola perla ipnotica volutamente spoglia che si ispira agli standard della canzone napoletana o la raffinata collega Joan Thiele e poi ancora Raiz. Ad anticiparne l’uscita sono stati i singoli Chiamami quando la magia finisce, seguito da Che Mme Lassat’ a fa e Fantasie feat. Cesare Cremonini, annunciando contestualmente un tour a dicembre che lo porterà in tutta Italia.

Dopo il grande riscontro di pubblico e critica ricevuto sull’album è il momento di vederlo nella dimensione live, parte infatti il 9 dicembre il suo tour invernale (prodotto da Ufficio K, Suonivisioni, Garage Days) con sei appuntamenti live tra cui l’attesa data nella sua città: il Palapartenope di Napoli già andato in sold out.





9/12 - BARI @ Demodè

13/12 - ROMA @ Largo Venue sold out

14/12 - ROMA @ Largo Venue sold out

16/12 - BOLOGNA @ Estragon sold out

17/12 - MILANO @ Fabrique

23/12 - NAPOLI @ Palapartenope sold out