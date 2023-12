Tumore al collo dell’utero, screening gratuito a Vico

VICO DEL GARGANO – Nel Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano raddoppia l’offerta dello screening del tumore del collo dell’utero. Oltre al servizio già attivo nel poliambulatorio di Vieste, da oggi, martedì 5 dicembre 2023, sarà operativo un ambulatorio per lo screening della cervice uterina anche nel Poliambulatorio di Vico del Gargano, in via di Vagno. Il servizio, curato dalle ostetriche Antonella Trombetta e Antonella Giordano, sarà operativo tutti i martedì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 16.30.“Il potenziamento dei servizi di screening del tumore del collo dell’utero”, dichiara Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano, “è un risultato importante, conseguito grazie all’impegno della direttrice distrettuale Cinzia Piccaluga, alla quale va il nostro plauso, e alla disponibilità dell’ASL Foggia. Io e l’assessore Rita Selvaggio avevamo evidenziato questa necessità a cui è stata data prontamente una risposta positiva. Una collaborazione, quella tra i differenti livelli di responsabilità, ognuno per il proprio ambito, che anche questa volta ha portato a un risultato di rilievo”.“Anche io ringrazio la direttrice Cinzia Pittaluga e l’ASL Foggia”, aggiunge Rita Selvaggio. “Il potenziamento dello screening è un fattore vitale che fa la differenza”.. Lo screening del cervicocarcinoma serve a individuare alterazioni delle cellule del collo dell’utero o la presenza del virus HPV. I test impiegati per lo screening sono il Pap-test ed il test per Papilloma virus (HPV-DNA test). Sono eseguiti con le stesse modalità di una visita ginecologica: si effettuano attraverso il prelievo indolore delle cellule della cervice uterina. Il programma di screening è gratuito. Si rivolge alle donne tra 25 e 64 anni che ricevono l’invito della ASL Foggia. È possibile accedere al servizio anche telefonando al numero verde 800.905501; scrivendo una mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it; oppure utilizzando il QR Code dedicato.