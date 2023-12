Veglia commuovente a Castelfranco Veneto per Vanessa Ballan

CASTELFRANCO VENETO - Ieri pomeriggio, oltre 500 persone si sono riunite nel duomo di Castelfranco Veneto per una toccante veglia in ricordo di Vanessa Ballan, la 27enne di Riese Pio X brutalmente uccisa nella sua casa il 19 dicembre scorso. Il responsabile, Bujar Fandaj, 41 anni, residente ad Altivole, è stato arrestato e è attualmente detenuto nel carcere di Treviso.Il parroco di Castelfranco, don Claudio Bosa, ha invitato tutti a trovare la forza per costruire un futuro migliore. Tra i presenti, i genitori della donna e il suo compagno Nicola Scapinello. Le istituzioni sono state rappresentate dai sindaci di Castelfranco e Riese Pio X.La donna, secondo l'autopsia, è stata raggiunta da otto pugnalate inferte con una lama di 20 centimetri, alcune delle quali molto profonde e tali da provocarne il decesso in pochi minuti. L'esame ha confermato anche l'esistenza di una gravidanza in corso da una decina di settimane.Il presunto aggressore era stato denunciato ai carabinieri da Ballan alla fine dello scorso ottobre per stalking e minacce e accusato di aver ricattato la donna facendo leva su alcuni video ripresi nel corso di momenti di intimità tra i due, essendo gli stessi coinvolti in una relazione sentimentale clandestina durata circa due anni e interrotta per volontà della giovane la scorsa estate.