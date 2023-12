Villaggio di Natale tra i Trulli: magia e tradizione ad Alberobello

ALBEROBELLO - L'Associazione Turistica Pro Loco Alberobello, in collaborazione con il Comune di Alberobello, invita tutti a immergersi nell'atmosfera festosa del "Villaggio di Natale Tra i Trulli," parte integrante del programma natalizio di WeAreInTrulli. L'evento si svolgerà dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso la suggestiva Villa Don Giacomo Donnaloja.Il cuore del villaggio sarà un Mappamondo Gigante illuminato, simbolo di pace e portatore di speranze positive. Un percorso luminoso, arricchito da decorazioni natalizie, guiderà i visitatori dalla strada principale di Largo Martellotta fino alla Chiesa a trullo di Sant'Antonio di Padova, illuminando anche la facciata della chiesa stessa.All'interno della villa, i più piccoli avranno l'opportunità di visitare la nuova "Casetta di Babbo Natale," che dal 2 gennaio 2024 ospiterà anche la Signora Befana. Il villaggio offrirà mercatini, hobbisti, animazioni, musica, giochi e creatività degli artisti di strada, rendendo ogni angolo una festa di colori e tradizione.Gastronomia locale e prelibatezze natalizie saranno protagoniste in una zona food, che includerà le attività di ristorazione presenti in Largo Martellotta. Non mancherà una piccola area food in villa, dove i visitatori potranno gustare specialità come pettole, panzarotti, crêpes e dolci vari.Da segnalare la suggestiva PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO, al centro del villaggio dal 7 dicembre, che aggiunge un tocco di magia alla tradizione natalizia.Tra gli eventi clou, il 23 dicembre si terrà la Calata di Babbo Natale da ben 70 metri in Largo Martellotta, curata dal GASP! Gruppo Archeologico Speleologico pugliese della sezione CAI di Gioia del Colle. Il 6 gennaio sarà la volta della Calata della Befana.Il 23 dicembre, gli amici Trulli’s Bikers di Alberobello sfileranno insieme ai Santa Bikers, consegnando doni per i bambini in Largo Trevisani. Inoltre, l'Associazione destinerà utili per sostenere famiglie bisognose, regalando pacchi dono con beni di prima necessità tra il 23 e il 24 dicembre.L'obiettivo è creare un'atmosfera unica da vivere e condividere, celebrando le tradizioni locali e l'ospitalità pugliese. Ogni giorno sarà ricco di esperienze memorabili, sostenuto dai generosi sponsor che contribuiranno a diffondere la magia del Villaggio di Natale Tra i Trulli. Vi aspettiamo a Alberobello per condividere la gioia delle festività natalizie!