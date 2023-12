I Negramaro annunciano due nuove date nel tour negli Stadi (c'è anche Bari)

MILANO - Dopo l'entusiasmante annuncio della loro partecipazione al Festival di Sanremo, i Negramaro hanno sorpreso i fan aggiungendo due nuove tappe al loro attesissimo tour degli stadi. Tra le città incluse in questo tour estivo, spicca Bari, dove la band salentina si esibirà il 6 luglio 2024 presso lo Stadio San Nicola.Le altre tappe del tour includono Napoli, Milano, Messina e Udine, dove i Negramaro porteranno la loro musica coinvolgente e la carica energetica che li contraddistingue. La tournée è attesa con grande trepidazione dai fan, e l'aggiunta di nuove date offre ulteriori opportunità per godersi la magia di un concerto live degli indimenticabili Negramaro.I biglietti per queste nuove date saranno disponibili a partire dalle 18 di domani, sabato 16 dicembre, su TicketOne. La presale dei biglietti per i membri del fanclub è già in corso, offrendo ai fedeli sostenitori l'opportunità di assicurarsi i loro posti in anticipo.Le date del tour sono organizzate e prodotte da Friends&Partners e Magellano Concerti, garanzia di uno spettacolo di altissima qualità e di una produzione all'altezza della fama dei Negramaro. La band continua a regalare emozioni e a consolidare la sua posizione di eccellenza nella scena musicale italiana.