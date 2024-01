A Trinitapoli inizia la manutenzione dei viadotti sul Canale Ofantino: successo per l'impegno del consigliere regionale Caracciolo

- Giovedì 18 gennaio 2024, hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria dei due viadotti sul canale derivativo Ofantino a Trinitapoli, un progetto finanziato con fondi regionali assegnati nel 2020. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal consigliere regionale Filippo Caracciolo e dalla segreteria locale del Partito Democratico (PD).Il progetto di recupero dei viadotti, finalmente realizzato, è considerato un intervento strategico per gli operatori del territorio. La segreteria locale del PD esprime il suo plauso, sottolineando l'importanza di non perdere l'opportunità di finanziamento regionale che era stata assegnata al comune. Il segretario Donato Piccininno ringrazia il consigliere regionale Caracciolo per il suo impegno nel superare le difficoltà burocratiche che avevano rischiato di rallentare il progetto.Il presidente del gruppo PD in Consiglio Regionale, Filippo Caracciolo, condivide la soddisfazione per il successo ottenuto, sottolineando la tenacia necessaria per superare le difficoltà burocratiche e salvare il finanziamento. Caracciolo evidenzia l'importanza dell'opera per gli agricoltori, che potranno ora superare i disagi causati dall'inagibilità del ponte, semplificando gli spostamenti e il trasporto dei prodotti agricoli.