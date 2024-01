Annalisa: nuovo album 'E poi siamo finiti nel vortice' e tour nei palasport (12/4 al Palaflorio di Bari)

MILANO - Annalisa, la celebre cantautrice italiana, è pronta a stupire i fan con il suo nuovo album di inediti, intitolato "E Poi Siamo Finiti Nel Vortice", in uscita in autunno. L'annuncio è accompagnato dall'entusiasmante notizia del suo primo grande concerto al Forum di Assago (Milano) il 4 novembre, denominato "ANNALISA: IL FORUM".Il singolo "Mon Amour" ha già conquistato il primo posto in radio e nella classifica ufficiale Fimi/Gfk, mentre il brano "Disco Paradise", con Fedez e Articolo 31, domina le classifiche. Annalisa darà un'anteprima del suo tour "TUTTI NEL VORTICE PALASPORT" durante l'evento live al Forum di Assago.Il tour, organizzato da Friends & Partners, prenderà il via ad aprile 2024, toccando le città di Firenze, Milano, Bari, Napoli, Padova e Roma. Ecco le date del "TUTTI NEL VORTICE PALASPORT":- 6 aprile 2024 @ FIRENZE – Mandela Forum- 10 aprile 2024 @ MILANO – Mediolanum Forum (Assago)- 12 aprile 2024 @ BARI – Palaflorio- 13 aprile 2024 @ NAPOLI – Palapartenope- 19 aprile 2024 @ PADOVA – Gran Teatro Geox- 21 aprile 2024 @ ROMA – Palazzo dello SportI biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.friendsandpartners.it. Preparevi a un'esperienza indimenticabile con Annalisa nel vortice della sua musica nei prestigiosi palasport italiani.