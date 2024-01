Sigismondo Strisciuglio, noto come Gino 'La Luna', esce di prigione dopo quasi 24 anni

BARI - Dopo quasi 24 anni di detenzione, Sigismondo Strisciuglio, noto con l'alias "Gino La Luna", ha lasciato il carcere, beneficiando di una liberazione anticipata di 90 giorni concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il boss barese era accusato insieme al fratello Domenico, conosciuto come "Mimmo La Luna", di essere al vertice del gruppo mafioso del Libertà.Condannato a 22 anni di reclusione per associazione mafiosa e traffico di droga, la sua pena originariamente doveva terminare il 16 aprile 2024. Tuttavia, la richiesta di liberazione anticipata presentata dal suo legale è stata accolta il 17 gennaio, consentendo a Strisciuglio di tornare in libertà. La sua scarcerazione è avvenuta 48 ore fa.